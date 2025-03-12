電車加價後屬最便宜公共交通工具　交諮會料對乘客影響不大

張仁良(右)相信電車加價後仍是最便宜的交通工具，料對乘客的影響不大。(陳施敏攝)

電車公司早前向政府提交加價申請，當中12歲或以上人士票價由3元加至3.3 元，而小童則由1.5元加至1.6元；長者由1.3元加至1.5元，月票價格維持不變。交諮會今日(12日)開會討論電車公司的加價申請。主席張仁良指出，電車加價前的票價較低，與巴士等其他公共交通工具的差距較大，料電車加價後仍能成為最便宜的公共交通工具，相信對乘客的影響不大。

張仁良表示，交諮會委員獲悉電車公司面對其他公共交通工具的激烈競爭，乘客量仍未能回復至疫情前的水平，而非車費收益亦較波動。同時電車公司的營運成本上升，各項改善項目亦需持續的資本開支。委員在討論加價申請時，已經考慮及平衡所有有關因素，包括電車公司最新的營運狀況及財務預測、推行的改善項目及公眾的接受程度等。委員亦欣悉政府會繼續協助電車公司探討其他方案，以確保電車公司的財務可持續性。一如其他的加價申請，交諮會將就電車公司的加價申請向政府提出意見，以供參考。

張又指，委會就電車的非票務收益提供不少意見，包括就派對電車等特色電列車多作宣傳，吸引更多遊客乘搭，「某啲電車軌隔離就係街市，對於遊客係一個幾好嘅體驗」。他又提到，電車不少乘客為長者及小童，但上落電車的車級較高，他們上下車較困難；此外，不少電車站位於馬路中間，存在不少安全隱憂，委員亦就乘客安全提出不少意見。

政府目標於今年內就立法規管網約車平台制定框架。張仁良表示，交諮會早前已召開兩次會議，現正收集及分析不同持份者的意見，形容進展滿意。他又指，的士車隊最快本月底投入服務，料可提供優質的服務，呼籲社會「比時間觀察」。他提到，據過往數據，有關的士的投訴數字一直沒有大變動，料的士車隊投入服務後，相關投訴將會下降。此外，交諮會今日亦聽取港鐵公司構建鐵路科技生態圈的工作和進展。

圖說：張仁良(右)相信，電車加價後仍能成為最便宜的交通工具，料對乘客的影響不大。(陳施敏攝)