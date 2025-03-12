建造業工會指最多三層分判商是共識　惟成本操作或較昂貴

香港建造業議會早前指行業內存在分判層級過多問題，構成安全隱患，呼籲加強規管分判制度。建造業總工會表示，最多三層是建造業界內的共識，可以接受分判商將工程控制在最多分判三層，若只有兩判會更加好，不過按實際情況來說，他們在成本操作上可能會昂貴。

建造業總工會理事長周思傑今日(12日)在電台節目表示，現時私人工程最多是三層分判，分別大判、二判和二判的判頭，而在政府工程內要求為兩層，分別大判和二判，亦有三判，但按業界目前情況，有四判、五判的情況亦屬非常普遍，他解釋多少個分判商不是強制性，是合約要求，故政府工程與私人工程是不同。他補充合約上只規管二判和三判，業界內有判頭會分一啲部分工程予工人做，「可能佢想賺多啲」，這些都不在合約內。

分判層級過多是否與易發生工業意外有關係。他指有存在這些因素，若分判層級過多，其管理難度「高咗」，通常是大判管理整個地盤，若有隱形的判頭，大判是可以觀察到他們的問題，而且分判過多，利潤自然會減低，除了出現安全問題，還有地盤管理、施工的問題、風險評估和安全守則等「落唔落到地」。現時地盤正進行兩套制度，安全主任管安全，管工就管施工和進度，行內亦有趕工文化，有地盤鋌而走險忽略安全。他指判上判，利潤只會愈來愈少，在安全方面是否有能力投入是成疑，管理層會投入資源培訓工人，例如講座，但去到低級分判工會因利潤微博，未必會投入資源培訓安全，有些個人防護工具有機會叫工人自己買。

被問到分判層級過多導致工業意外，會否令工人家屬難追討。他則指會向總承建商追討，但問題是分判有二判、三判，若再判，其「僱主喺邊度」，會出現爭拗，若是小判頭根本沒有權力，所以有工人受傷就會得不到保障。