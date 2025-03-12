搗旺角越南家庭式販毒集團　檢逾1400萬元貨拘4人

警員於本周一(10日)展開反毒品行動，檢逾1400萬元毒品。行動中人員在旺角染布房街一大廈內，截查及搜查2名形迹可疑女子，在她們手持的袋及身上的斜孭袋內，共檢獲20磚、共重約7公斤的海洛英及200克氯胺酮。警員以「販運危險藥物」罪將二人拘捕。警員押解她們到附近的劏房單位，進行搜查。調查期間，單位內一名男子一度作出反抗，惟被警員制服拘捕。警員在劏房檢獲約5.9公斤海洛英，約8.5公斤氯胺酮、約1.7公斤的冰毒、約2500粒搖頭丸及約130克大麻花。

警員展開深入調查後，在旺角一個處所拘捕另一名男子，該名男子在調查期間亦作出反抗，警員迅速將其制服。警員在男子寓所檢獲約203克冰毒及約24克氯胺酮。

全部被捕人為越南籍家庭成員(31至64歲)，3人持「行街紙」留港，另一名31歲男子則非法入境，當中兩名女子為母女關係。被捕人士現正被扣查，將會被檢控相關罪行，於明日(13日)於西九龍裁判法院提堂。

執法部門表示，行動瓦解一個家庭式販毒集團，拘捕集團主腦及所有骨幹成員，並成功於源頭堵截毒品流入市面。初步調查相信毒販為減低被揭發的風險，招攬身邊人參與販毒，分別擔當入貨、倉管、分拆及銷售的角色，提供一條龍式的販運危險藥物模式的服務。