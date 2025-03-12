唔使去西環　將軍澳有條「咖啡街」　玩啲乜...

為推動海濱發展，正當政府究在更多海濱提供輕食設施之際，將軍澳海濱將會有一條「咖啡街」。有區議員本周末將舉辦「大灣區咖啡青年節」，會有60間來自大灣區以至全國共18個城市的咖啡商參展，又指籌備期間發現內地參展商或不了解本港法規，活動的其中一個目標是吸引咁多人到將軍澳海濱。

西貢區議員莊雅婷及其政黨將在星期五至日(14至16日)，於將軍澳海濱公園舉行相關活動，為市民準備手沖咖啡及各種飲品和美食。她指活動設打卡拍照點、政府部門資訊攤位，又會有歌手到場表演，期望有2萬人參與。

她希望促進大灣區城市間的民間交流與融合，做好青年工作。同時希望藉此加強將軍澳區的經濟活力，響應特區政府推動地區經濟發展的政策。

事實上，政府年初將各區區議會的提振地區經濟專責小組任期延長至今年底，曾有區議員認為即使專責小組開會次數不多，但是提供平台讓區議員和政府部門直接交流。

莊雅婷提及其團隊以青年人為主，在緊絀的資源下舉辦活動，同事要處理大量牌照法規事宜。被問到為何不將活動提交到小組討論或與其他區議員合作，她指在區議會申請撥款「可能會有少少慢」，期望趕及在雨季前舉行活動。

被問及與內地參展商合作有何困難，她認為對方法不熟悉本地法規。她舉例，現時香港全面禁止使用膠飲管，雖然有向參展商解釋，但是仍然發現部分參展商會攜帶膠飲管來港。她說由於擔心參展偷偷把膠飲管帶入場地，會直接將交飲管寄回內地，或以其他方式處理。