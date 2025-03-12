飛機上互擲物品被控擾亂秩序　兩女客獲准簽守行為兩年

一班於今年1月初從日本札幌抵港的國泰航班，機上兩名女乘客疑因兒童哭泣問題而爭執，並疑互擲毛氈和靠墊等物品。兩人最終被捕並各被控一項飛機上作出擾亂秩序的行為罪，案件今日(12日)在西九龍裁判法院再訊。控辯雙方稱同意以簽保守行為方式處理本案，署理主任裁判官鄭念慈最終下令兩名被告各以1,500港元簽保守行為兩年。

兩名女被告分別為持有香港身份證的售貨員徐子喬(32歲)，及為家庭主婦的內地人张新燕(60歲)。2人分別被控於2025年1月6日，在香港國際機場內一架國泰航空航班編號CX581的飛機上作出擾亂秩序的行為，即向對方拋擲毛氈和靠墊，以致相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

兩名被告同意的案情指，兩人於案發當日均為國泰航空航班CX581的乘客，該航班當時由日本札幌飛抵香港。在降落期間、即晚上約9時40分，與张新燕同行的3歲女童突然哭鬧，令坐在她們右後方的徐子喬不滿。徐向张投擲膠水樽，张以牙還牙，兩人爭執。徐再向张投擲毛氈，张向她拋擲毛氈和靠墊。機組人員報案，有其他乘客拍攝事件過程。兩人同被捕，张在警誡下稱被徐的行為激怒；徐則否認曾擲物。

國泰航空發言人早前曾回應事件指，當日因兩名顧客在航班抵埗後在機上作出滋擾行為，機組人員立即上前調解，並作出口頭勸喻，隨後通報執法部門到場協助跟進，由機場保安人員及警員陪同下機。事件中並無機組人員或其他顧客受傷。國泰航空強調，所有決定均以顧客及機組人員的安全為首要考慮，謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解。

案件編號：WKCC 116/2025