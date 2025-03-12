選民登記6.2截止　納入取消名單者可在8.25前申索

當局向立法會相關委員會交代「2025年選民登記運動」。當局指今年登記成選民、申報登記資料變更、回覆住址查訊的期限為6月2日或之前。當局又指選舉事務處會在8月1日或之前發表臨時選民登記冊及取消登記名單，被納入取消登記名單會收到通知，並可在8月25日前提出申索或反對。

選舉事務處向立法會政制事務委員會提交的文件指出，每年選民登記周期的新登記法定限期為6月2日，符合資格但未登記為選民的人士，須在上述限期或之前提交申請方可被納入該年的正式選民登記冊。文件又指，若選民自上一年的正式選民登記冊公布後已搬遷，亦須於6月2日或之前向選舉事務處提出更改資料的申請，才可將更新的資料反映在正式選民登記冊內。假如選舉事務處有資料顯示，某選民的登記住址已不再是該人的主要住址，選舉事務處會根據法例作出查訊，如6月2日或之前未予以回覆將被納入取消登記名單。

近年電信詐騙嚴重，文件提及選舉事務處會按現行法例要求新登記成為地方選區的選民和欲更改登記住址的選民在申請時提交住址證明；若申請人所提供的住址表面上並非屬於住宅物業，選舉事務處有可能要求申請人提供額外資料，以證明該人確實居於該住址。但選舉事務處在任何情況下均不會要求提供含個人銀行資料的住址證明，市民大眾務必清楚以免受騙。

當局指在處理新登記及更改資料的申請後，選舉事務處會在8月1日或之前發表臨時選民登記冊及取消登記名單。被納入取消登記名單的人士會在7月底或之前收到郵寄通知，並在名單發表後再獲發短訊或電郵提示訊息。在8月1日至25日的查閱期內，公眾可就臨時選民登記冊及取消登記名單上的記項提出申索或反對。當審裁官就有關申索及反對作出裁決後，選舉事務處會在9月25日或之前發表正式選民登記冊。