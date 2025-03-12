中學生追問削學生津貼有何措施鼓勵生育 政府：有多項措施

政府在上底公布的財政預算案提出取消2,500港元學生津貼，隨即惹起爭議。財金官員今日(12日)出席一個青年論壇時，多名中學生提及學生津貼，更有人問取消津貼令生育成本上升，當局有何措施鼓勵生育，亦有人指補習費甚高昂，在取消學生津貼後，當局能否為學生提供其他援助。財金官回應指政府鼓勵多生育，並有多項措施，如新生嬰兒獎勵金、輪候公屋時可縮減時間等。

有學生在論壇上提出，隨着不同外地生來港就讀，本港學生面臨更多壓力，會否提供資助，提升同學競爭力。財金官員回應指培養本地人才是港府優先考量，但可能目前未能培養足夠人才，便需要引入人才，亦希望透過撥款予學校，提供更多課餘支援予學生。

政府取消2,500港元學生津貼惹起爭議，有家長更直斥與鼓勵生育背道而馳。論壇上有中學生問及取消津貼如同令生育成本上升，當局有何措施鼓勵生育；有人則指補習費甚高昂，在取消學生津貼後，當局能否為學生提供其他援助。

財金官員回應時指政府一向鼓勵多生育，並有多項措施，如免稅額、新生嬰兒獎勵金、輪候公屋時可縮減時間等。就補習費高昂，該官員表示明白，希望學校以政府給予的資源，課餘時多為學生提供幫助，並鼓勵非政府機構學生提供課後支援。

預算案提出調整長者2蚊優惠乘車計劃亦惹起不滿。有學生提出，可就長者2元乘車優惠設資產審查，財金官員指政策原意是鼓勵長者多走動，即使設限仍希望顧及長者需要，長者年輕時曾為社會打拚，希望他們是否已退休都不用為問題擔憂。

財金官員在總結時指本港未來掌握在年輕人身上，政府着力發展文化、創意及藝術等產業，讓青年可按興趣發展，相信青年有好的事業發展，較政府提供的福利更重要，又鼓勵青年利用本港一國兩制、內聯外通的優勢，在求學期間爭取到外地交流，了解及接觸世界不同文化、生活及解決問題的思路，培養跨文化及人際交往等能力，有助未來發展事業。