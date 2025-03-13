少年向火鍋小便　逾4100枱客獲退款兼10倍補償

兩名少年日前在火鍋連鎖店海底撈在上海的門店用餐時往鍋底內小便，海底撈周一（10日）向上海黃浦區法院提起民事訴訟申請，追究相關責任。海底撈周三（12日）發聲明就事件致歉，對受影響的4,109單顧客，將全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。

海底撈就上海外灘店火鍋小便事件發表道歉聲明，稱因公司管理層之前根本沒針對這類事件的預案和流程培訓，導致門店值班團隊未能及時察覺現場異常，沒守護好用餐環境安全。事件曝光後，公司仍未能判斷事發時間和地點，只好向多地警方報案，同時對國內外15國1,400多家門店自查比對，直到上周四（6日）晚才最終確定事發於海底撈火鍋上海外灘店，並得到警方確認。

上海外灘店上周五（7日）立即調撥相應鍋具和物料，上周六（8日）凌晨將火鍋鍋具、餐具全部更換，環境衞生按照搬家式清潔消毒。針對上月24日凌晨零時至上周六午夜12時期間在該門店堂食消費的顧客，店方將作出上述金錢補償，周三晚11時前完成原路退款，預計7個工作日內到帳，如無法原路退款將主動聯絡會員用戶處理，否則需由食客一方聯絡。