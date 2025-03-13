東方日報A1：假難民又作反　家庭販毒大茶飯

為減低販毒勾當被揭發風險，有留港假難民毒販乾脆招攬身邊親友參與勾當，分別擔當採購、管倉、分拆及銷售，以「家庭式」營運「一條龍」的販毒大茶飯。本周一（10日），警員在旺角拘捕一對越南籍母女及兩人的男友共4人，當中3人持「行街紙」，另一人則非法入境，並檢獲包括海洛英、冰毒等共24公斤毒品，總值約1,400萬元，相信已把集團主腦及骨幹一網成擒。4名疑犯已被暫控相關罪名，案件將於今日提堂。

執法部門早前根據線報及經調查後，於本周一在旺角展開掃毒行動，期間警員在染布房街一大廈外，截查兩名分別36及60歲形迹可疑女子，並在她們手持的袋及隨身的斜孭袋內，檢獲20磚、重約7公斤的懷疑海洛英及約200克懷疑氯胺酮（K仔）。她們隨即被押至附近一劏房搜查，期間劏房內一名64歲男子不合作及反抗，最後被制服。警員在劏房內檢獲約5.9公斤懷疑海洛英、約8.5公斤懷疑氯胺酮、約1.7公斤的懷疑冰毒、約2,500粒懷疑搖頭丸及約130克懷疑大麻花。

警員經跟進調查後，突擊搜查旺角奶路臣街另一個住宅單位，檢獲約203克懷疑冰毒及約24克懷疑氯胺酮，並且拘捕一名一度反抗的31歲男子。行動中檢獲的各類毒品共重約24公斤，估計市值約1,400萬元。被捕4男女俱為越南籍，包括一對母女及她們的男友，其中母女及64歲男子持「行街紙」留港，31歲男疑犯為非法入境者。

執法部門表示，已瓦解一個以「家庭式」營運的販毒集團，主腦及所有骨幹成員俱已被捕，並已從源頭堵截毒品流入市面。初步調查顯示，毒販為減低被揭發風險，因此招攬身邊人參與販毒活動，分別擔當入貨、管倉、分拆及銷售角色，提供「一條龍」式販毒模式的服務。4名疑犯已分別被暫控各一項「販毒」罪，其中兩名31及64歲男子，亦同時被暫控一項「阻礙公職人員執行公務」罪，而該名31歲男子亦被暫控一項「非法入境」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

另外，灣仔區警員早前根據線報及經調查後，於昨日凌晨在區內展開代號「智鼓」的反毒品行動。警員鎖定一名活躍灣仔酒吧區、懷疑供應毒品的持「行街紙」委內瑞拉籍（41歲）男子，截查期間在其身上檢獲共31包懷疑可卡因、懷疑氯胺酮及懷疑「冰」毒。

該名男子其後被警員押返其位於灣仔的住所搜查，再檢獲多包不同類型毒品，行動中檢獲的毒品總市值約6.5萬元。執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，並把他帶走扣查。

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