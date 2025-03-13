維園花卉展明「綻放花姿」　大型園林造景適合影靚相

春暖花開，香港花卉展覽將於明日（14日）起至3月23日在維多利亞公園舉行。今年主題花為秋英，並以「綻放花姿」為主題，開放時間為上午9時至晚上9時。會場中軸線以環遊世界為主題的大型園林造景，設英式花園、荷蘭風車及希臘藍白小屋等多個打卡位予市民拍照。康文署今日（13日）見傳媒時表示，預計今年有65萬人參觀花展。為吸引更多遊客參加，康文署亦邀請了不少KOL（網紅）於內地社交媒體「小紅書」上宣傳。

康文署表示，去年參觀人數與以往相若，約有60萬人參加花展，由於花展極受天氣影響，希望今年天公作美，吸引人流。康文署又指，預計今年遊客約佔入場人數5至10%，希望除本港市民參加外，遊客也能到場賞花，尤其是內地遊客，故特地邀請了不少內地KOL在「小紅書」上多加宣傳，相信有助吸引大灣區遊客。

今年花展預算開支為5,000萬港元，康文署表示比去年開支5,400萬為少，但就否認是因為財赤要縮減開支，直言一直希望用最少的錢爭取最好的效果，今年亦特地找了較有性價比的承辦商及多些贊助，以減少開支。

今年花展參展機構共238個，包括81個來自11個國家的參展機構，分別有中國、日本、南韓、巴基斯坦、新加坡、越南等。今年其中一個亮點便是展出本地畫家花婆婆的家具藝術作品，年逾90歲的花婆婆喜歡將作品繪畫在日常用品如摺櫈、舊電視、膠盤等，用色鮮艷充滿童趣。花婆婆表示，自己從小到大都喜歡花，但因為貧窮無錢買畫紙，故用一些廢棄的舊家具作畫。

此外，今年會場亦設有不少熊貓公仔，配合推動熊貓經濟，亦新增了busking街頭唱歌表演及家居插花示範，每逢周末更會有大型充氣彈跳滑梯，讓小朋友盡情玩樂，開放時間由早上10時至下午6時。