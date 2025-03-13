扮PayMe職員轉走逾百人存款　22歲女主腦被判囚48個月

有詐騙集團涉嫌致電市民聲稱自己是PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，藉此套取手機一次性驗證碼及交易密碼，再操控帳號轉走款項，受害人多達138人，涉款約150萬港元。10名涉案人士，早前承認共13項洗黑錢或串謀洗黑錢、及1項串謀詐騙罪，9人被判監禁24個月至56個月，被指是主腦的22歲女子今（13日）在區院就5罪被判入獄48個月。

10名認罪被告分別是羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦荣。他們的年齡介紹19歲至27歲。所有被告承認洗黑錢罪，其中4名被告，包括羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑和李富誠，另承認串謀詐騙罪。除羅刋豫外的9人，早前已被判監禁24個月至56個月。本案另兩名被告李承軒及劉俊誠不認罪，已排期於今年5月26日開審。

就着22歲被告羅刋豫方面，早前因或會出庭作供擔控方證人，故押後判刑。不過，控方今日表示，不再需要她作證，認為除認罪扣減外，不應再獲額外扣減。被告今日沒有律師代表，向法庭表示承認自己的錯誤。法官練錦鴻指，本案是一宗有計劃的犯罪行動，犯案時間長達5個月之久，案件屬極之嚴重。被告是本案主要協調者、主腦之一，她有實際參與，並招攬同謀者。由於電話騙案日益猖獗，故額外加刑25%。就4項串謀洗黑錢、一項洗黑錢及一項串謀詐騙罪，共判被告入獄48個月。

案件編號：DCCC 485/2023、DCCC 175/2024