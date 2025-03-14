東方日報A1：無閘機系統　公屋違泊成風　阻救援敲喪鐘

本港地少人多車也多，申訴專員公署昨日公布房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查報告，發現多個公共屋邨晚間長期存在車輛違泊情況，該署揀選4條受地理環境所限、無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨實地視察，當中友愛邨去年涉1,925張定額罰款通知書及303架次車輛被扣鎖，是4條屋邨中最高，本報亦發現有車輛公然泊於警告標語旁。申訴專員陳積志指，巡察發現多條屋邨違泊情況嚴重，辦公時間外尤甚，部分更有可能影響緊急救援車輛，該署向房屋署提出12項工作建議，促訂定打擊違泊關鍵績效指標（KPI），向佔用緊急通道的違泊車輛採取立即鎖車或拖車等執法措施（見表）。房署認同和接納公署所提出的所有改善建議。

申訴專員公署表示，該署詳細審研房屋署就公共屋邨違泊問題的執管機制，並揀選4條屋邨、包括屯門友愛邨、青衣長康邨、葵青麗瑤邨及粉嶺皇后山邨展開實地視察，發現不少情況欠理想。

報告提到友愛邨的違泊問題，房屋署在去年1月至12月期間，共發出1,925張定額罰款通知書及共扣鎖車輛303架次，為4條屋邨中最高。公署留意到房屋署已特別加強在非辦公時間的道路管制行動，除了聯同房屋署特遣組打擊違泊，屋邨亦額外添置鎖車架及增設閉路電視系統，個別路段更試行利用物聯網感應器，讓職員遠端實時監控交通，現時違泊情況已有所改善。

另外3條屋邨在派員實地視察期間，均發現有車輛公然違泊，當中麗瑤邨甚至有違泊車輛停泊在緊急通道。公署於今年1月的兩個晚上派員到場視察，並於其中一個晚上巡行視察45分鐘，發現30多部車輛懷疑違泊於道路上，期間有保安員巡邏，但沒有對違泊車輛採取管制行動，亦未見違泊車輛的車頭擋風玻璃附有定額罰款通知書或警告字條。據房屋署紀錄，該署在去年1月至12月並無對麗瑤邨的違泊車輛發出定額罰款通知書，但扣鎖車輛264架次。

陳積志認為多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛不理想，部分更有可能影響緊急救援車輛。公署認為房屋署須改善處理違例泊車的問題，特別需要加大力度打擊在緊急車輛通道違泊的車輛，藉此減低安全隱患。

公署向房屋署提出12項改善建議，包括加大力度打擊違泊黑點；一旦發現緊急通道有違泊，就立即鎖車或拖車；加強與執法部門合作，增加阻嚇力及違規成本；加強監察承辦商的執管工作，在服務合約訂下KPI，並要求定期匯報；適時檢討閉路電視監察系統及物聯網感應器的效用及試行結果，若反應正面，應擴展至更多公共屋邨。

本報昨亦到公署實地視察的部分屋邨觀察，發現被指為違泊告票甚多的友愛邨依然有車輛違泊，有駕駛者更公然把車停泊在房屋署警告會鎖車的地帶，無視房署執管警告；皇后山邨則在邨內新增了閉路電視監控系統，傍晚放工時間，只偶見有車輛在邨內道路略作停留。

房屋署表示，認同和接納公署所提出的所有改善建議，指大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中。房署會繼續優化現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為，確保屋邨道路，特別是緊急車輛通道暢通無阻。

議員陳學鋒表示，部分屋邨因車位不足有機會出現違法，若非在緊急通道或主要幹道，建議採取先勸喻後執法方式或更為理想，但對停泊在緊急車輛通道的車輛，則需更嚴厲執法行動。又指針對公屋車輛違泊的執法行動，需要平衡各區的實際情況，並作人性化處理。

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