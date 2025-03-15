打擊東九龍酒駕一男子被捕 另截一毒品快餐車拘司機

東九龍警員於今日(15日)凌晨在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」及相關違例駕駛事項的行動。行動中，警員共拘捕2名司機，並向1名司機發出口頭警告。

首先，人員在宏照道近啟祥道發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該輛私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名姓黃(35歲)本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。他已獲准保釋候查，須於4月下旬報到。

另外，警員於今日約凌晨2時40分沿太子道東巡邏期間，發現一輛形迹可疑的輕型貨車，遂在彩虹道將其截停搜查，並在該輛私家車車內儲物箱，搜出共116包共重約90克的懷疑可卡因及一支鐵錘，檢獲的毒品市值共約8萬港元。

經初步調查後，警員亦發現該輛私家車的司機為一名被通緝人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有攻擊性武器」及「擅自取用交通工具」拘捕該名姓張(30歲)本地男司機，他已被扣留調查。