七欖首移師啟德體育園　議員憂附近配套未完善

香港三月、四月將接連舉行的一系列世界級盛事，當中重頭戲香港國際七人欖球賽本月底移師啟德體育園主場館舉行。旅遊界議員姚柏良今早(15日)在電台節目表示，「七欖」屬本港的品牌盛事，更受國際矚目，門票銷售理想，已售出3.8萬張套票，當中有不少「回頭客」，業界代表及啟德體育園已商討協作，利用盛事延長旅客逗留時間 。惟他留意到不少旅客仍預訂港島區的酒店，未有明顯轉移至九龍區，相信源於旅客對新場地未必太熟悉，或未有完善消費配套，但可以引導旅客至附近商場消費，有望帶動九龍城及新蒲崗區消費，惟啟德體育園的周邊經濟生態圈仍有待觀察及磨合。

對於早前世界桌球大師賽，要求觀眾在比賽結束前離場，姚柏良表示，這種事不希望亦不應該發生。他建議當局全面檢視包括整體制度、管理流程、場地及牌照等問題，以順利推動盛事活動。

旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，本港三至四月的盛事活動業界非常繁忙，業界希望推出「半自由行」旅遊模式，主打西九文化區及啟德體育園，不少旅行團已將啟德體育園納入常規景點，亦可打卡「獅子山」。惟目前旅遊巴司機仍然極度人手短缺，近月需要動用大量旅遊巴，情況非常緊張。

批發及零售界議員邵家輝亦指，「超級三月」有助帶動遊客消費，如購物和飲食等。啟德體育園附近有景點吸引旅客停留消費，中環蘭桂坊亦是遊客消費熱點。近年旅客來港購物慾降低，零售業界仍觀望數據。他留意到本地停車場周末具有充足空間容納來港車輛，期望除進一步放寛內地一簽多行外，加快推動「粵車南下」，吸引高消費旅客來港。