商場連辦兩日AI科技匯演　50個機械人跳舞耍太極

AI機械人逐漸走進日常生活，有商場今明兩日(15日及16日）舉辦「AI機械科技大匯演」，包括引入春晚AI人形機械人擔任「AI機械人服務大使」、50個機械人及4隻機械狗大跳大熱舞曲等、20個機械人及2隻機械狗打太極等。同時，現場亦展示各種AI機械人及機械臂的應用，例如示範踢足球、茶道、書法及棋藝切磋等。

新鴻基地產旗下的apm商場為慶祝20周年，特別舉行「AI機械科技大匯演」。活動表演包括，由50個機械人及4隻機械狗於近千呎舞台大跳大熱舞曲，另有20個機械人及2隻機械狗展示機械人舞蹈及太極表演。同時，兩個人形機械人經過特別設計及編程後，更能擔任「AI機械人服務大使」，包括解答客人詢問、互動交流，以及擔任快閃店長，導引顧客前往合適的商戶，協助購物、攜包取物等，以實景示範探索把AI科技融入零售服務的可能性。

此外，現場亦設有各式機械人示範足球運動、機械格鬥等，演示最新智能及機械動作的靈活性，而場內8支機械臂更會示範茶道、書法、棋藝切磋、物件分類及模仿真人複雜的手部動作等，期望透過活動鼓勵本地STEAM教育，啟發及培養學生的創新精神。