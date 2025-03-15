三換錢黨公然匯兌斷正　檢逾29萬元現金及籌碼

澳門再有換錢黨被斷正，當地執法部門今日(15日)表示，三名男子先後在本周一及周四(10日及13日)在娛樂場內公然進行非法匯兌，被在場巡查的執法人員截獲，合共檢獲29.1萬港元現金及籌碼。三人被控為經營賭博的不法匯兌罪移交澳門檢察院處理。

首宗案件涉及一名56歲男子，黃姓，報稱無業。案情指本周一下午，被捕男子於娛樂場內與一名男賭客交易，言談間更展示供對方二維碼掃描，其後交出2萬港元籌碼。在場巡查的執法人員隨即上前截查。

調查期間，涉案男子承認自去年1月開始作案，至今已賺取10萬元人民幣利潤，案發當日在場向事主搭訕，協議以19,800元人民幣兌換2萬港元籌碼。執法人員隨後在被捕男子身上搜出20萬港元籌碼及9,000港元現金，連同賭客兌換所得的2萬港元籌碼一併扣押。

另外兩宗個案則涉及姓詹及姓劉的內地男子，二人分別35歲及36歲。案情指，兩人分別本周四在路氹被揭發進行非法匯兌，分別向賭客搭訕，分別以19,138元人民幣兌換2萬港元籌碼，及以28,680元人民幣兌換3萬港元籌碼。他們承認今年1月開始作案，及被搜出1.5萬港元現金及4.7萬港元籌碼。