內地機場去年旅客吞吐量近14.6億人次　浦東居首

國家民航局日前發布去年全國民用運輸機場生產統計公報，顯示去年內地民用運輸機場完成旅客吞吐量接近14.6億人次，較前年增長15.9%，較2019年新冠疫情前增長8.0%。旅客吞吐量最高前5位分別為上海浦東機場、廣州白雲機場、北京首都機場、深圳寶安機場、成都天府機場。

去年，內地運輸機場共有263個，其中定期航班通航運輸機場262個，定期航班通航城市或地區258個。各運輸機場中，年旅客吞吐量1,000萬人以上有40個，較前年淨增加石家莊正定機場、無錫碩放機場共兩個，完成旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的83.4%，較前年上升2.1個百分點。去年有26市年旅客吞吐量逾2,000萬人次，15市逾3,000萬人次。

按城市排名，同時擁有兩個大型機場的上海、北京和成都，航空旅客吞吐量位居前三。北京、上海和廣州三大城市運輸機場旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的21.8%，較前年上升1.7個百分點。去年國際航空樞紐完成旅客吞吐量約6.6億人次，較前年增長19.3%；區域樞紐完成旅客吞吐量超5.6億人次，較前年增長13.4%；非樞紐機場完成旅客吞吐量逾2.3億人次，較前年增長12.5%。