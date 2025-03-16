冒充同事扮校長　干犯12案呃52萬元　電騙黨6男女被捕

執法部門經調查後，發現一個自去年11月開始運作的詐騙集團，招聘一些非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡，並以假冒身份進行電話騙案。

調查人員表示，騙徒會假扮受害人的同事，聲稱急需現金協助，誘使對方將金錢匯入指定銀行戶口，再在短時間內轉走。另於4宗個案中，騙徒假扮學校校長或教職員致電學校，透過校務處要求校工回電，並以發生意外、需要現金周轉等籍口，向校工騙取錢財。

截至今年3月為止，執法部門確認至少有12人受害，損失金額由5,000至13萬港元不等，總金額約52萬港元。其中受騙金額最多的是一名大廈管理員，他懷疑被假扮管理公司高層的騙徒蒙騙，招致損失。

警員透過情報分析，上周五(14日)及昨日(15日)採取行動，突擊搜查全港多個處所，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕3男3女(23至44歲)，包括3名外籍女傭、2名本地男子及1名非華裔男子，當中有2人相信為取款者，1人為中間人，其餘3人則為傀儡戶口持有人。

人員解釋，中間人是負責將銀行卡交予取款者，令他們可以以現金方式提取騙款；傀儡戶口持有人借出戶口予集團收取騙款；涉案電話卡登記人則將身份借給集團，用作登記電話卡作案。行動中，人員在被捕人身上及他們的處所內，檢獲大量與案有關的證物，包括銀行卡、多部手機、電話卡及銀行文件等。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。