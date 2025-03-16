調查指3分2家長不熟強制舉報虐兒條例　3成認為體罰有助教仔

《強制舉報虐待兒童條例》倒數生效日期不足一年，香港中華基督教青年會以問卷方式了解家長對保護兒童及強制舉報條例之認知程度，發現3分2家長對條例內容不清楚，另外近80%受訪家長曾因管教子女的問題而出現情緒波動， 當中近30%甚至曾經情緒失控，惟過半家長未有尋求協助；調查亦發現近30%家長認為適當體罰能改變子女行為，超過40%家長則認為管教子女時或會不小心觸犯虐兒相關條例，最希望學習親子溝通 及管教技巧以應對問題。

YMCA於去年7月至11日以問卷形式訪問了2,539名育有未成年子女的家長，訪問家長對保護兒童及「強制舉報條例」的認知，以及親子溝通和管教情況。結果發現家長對構成虐兒的行為未有充分認知，例如38%家長不知道「將年幼的孩子獨留在家/處所內」，以及54%家長不知道「讓其有機會私自接觸藥物」等均有機會觸犯虐待兒童的相關條例，甚至有19%家長認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關條例。

在管教子女方面，90%受訪家長於過往三個月曾因管教子女的問題而感到「勞氣」，當中77%家長曾因管教子女的問題而出現情緒波動，29%甚至曾經出現情緒失控。而儘管超過70%受訪家長在成長期間，曾經歷或目睹對虐兒施以肢體暴力或冷暴力的行為，幸大部分受訪者都未有將行為延續至自己的下一代，惟亦有小部分會以辱罵（15%）、冷暴力行為例如刻意對子女表現冷漠和不顧（10%），同時仍有27%家長認為適當體罰能改變子女行為。

YMCA協調幹事施文欣表示，虐兒個案的成因複雜，但無論從什麼角度去理解，都不應該以肢體暴力或冷暴力令兒童出現生理或心理傷害。家長應先先照顧好自己的情緒和心理需要，從多角度看待事物和理解子女感受，避免以打罵或忽視方式回應子女，才能有效的雙向溝通。