攸壆路簡屋2150單位　歷時1年建成　3.28起派鎖匙　

元朗攸壆路的簡約公屋項目將於本月28日開始派鎖匙，分批讓成功申請的居民入伙。房屋局局長何永賢表示，今天與幾戶即將入住攸壆的家庭，到現場進行壁畫創作，居民在導師指導下，在公共空間的兩幅大牆畫上自己喜愛的食物，將來每日回到攸壆，都看到自己的作品，更有家的感覺。

何永賢今日（16日）在社交平台發文，指感謝工程團隊的努力，短短1年在地盤的拚搏，便建成了整個項目約2,150個單位，看得出大家都非常齊心。她表示攸壆路項目的設計雖然簡約，但基本設施應有盡有，其中即將率先讓居民入伙的南區，就有巴士及小巴站、零售商店、洗衣房、服務站等，公共空間也種了不少植物，更預留位置讓流動中醫車使用，進一步加強對居民的支援。

她亦指與副局長戴尚誠和居民交流時，發現不少人現時住在月租6,000港元至近1.3萬港元的單位，搬到攸壆路月租只是約880港元至約1,630港元，省下來的金錢，有家長說可以為子女提供更好教育，也有人說會用作添置家具，也有人會好好儲蓄，並可以開始計劃將來買居屋之用。

她又稱，事實上營運機構之一的東華三院也分享，他們的過渡性房屋項目裏已經有居民因為省下不少租金開支，存下一筆首期，最近已成功直接搬上居屋。希望這些成功例子可以鼓勵大家，不論現時起點如何，只要有決心為自己走出改變的一步、好好規劃人生，向上流動的台階必定會越走越高。