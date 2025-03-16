啟德體育園桌球賽逐客風波　環保署：環境及午夜後活動無設限

世界格蘭披治桌球大獎賽早前首度在香港舉辦，並一連六天假啟德體育園體藝館舉辦，惟首日便發生「提早逐客」風波。據報，啟德體育園行政總裁莊澤基表示，體育園在舉辦活動時，必須符合環境影響評估及臨時公眾娛樂場所牌照，亦要與執法部門、運輸署等合作。環保署今日(16日)回應傳媒查詢時表示，署方及環境影響評估都沒有限制啟德體藝館活動的時間，亦沒有就超過午夜12時的活動施加任何限制。

環保署續指，啟德體藝館舉行的活動，包括體育活動或音樂表演，均在有中央空調的室內進行，因此環境影響評估報告的評估是噪音不會超標。署方亦曾在舉行演練音樂會期間在場館附近量度噪音，結果顯示場館設置的減音設施良好並達到環評報告預期的效能，噪音水平符合法例標準。

桌球大獎賽在啟德體藝館首日，體藝館內屏幕在晚上11時多展出告示，稱「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館」；現場工作人員亦在11時45分要求觀眾離場。「提早逐客」風波發生後，主辦方受訪時指是被通知要趕觀眾離場，又聲稱賽前已向體育園表明願意支付超時費用。不過，園方事後僅發書面聲明，亦但亦無交代誰人決定逐客。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前表示，希望體育園及主辦單位「經一事、長一智」，又認為體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，未來會要求體育園安排發言人應對。