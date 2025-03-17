東方日報A1：啟德河活化　死魚臭水質差　25億枉花

政府投放巨額公帑活化河道，但效果成疑。耗資逾13.4億元的翠屏河，上游曾現油漬污染；全條耗資逾50億元、首條市區活化的啟德河，下游水質亦揭有問題，而涉及下游工程的開支高達25億元。上月才向公眾開放的承豐道公園，靠近啟德河的水域不時泛起油漬、大量垃圾和死魚，可謂打回原形—臭河，附近更有老鼠走動。不少居民受河道下游的臭味困擾，有區議員曾懷疑因駁錯污水渠影響水質。環境保護署指年初啟德河錄得的水質指數維持在「普通」至「良好」級別，但去年曾找出28宗污水渠錯駁個案，27宗已完成修正，正跟進餘下一宗樓宇污水渠錯駁個案，而屋宇署亦跟進3宗店舖污水渠錯駁個案。

有讀者早前向本報投訴，指毗鄰啟德河出口的承豐道公園對開水域泛起油漬，有大量垃圾及死魚，又指不少市民投訴啟德河有臭味及水質有問題，但政府部門卻回應指沒問題。

本報記者在現場所見，情況較讀者描述的還要惡劣，油漬正從啟德河出海口緩緩流出，形成一條長長的污漬帶，宛如水中銀河般橫亘於承豐道公園近岸的海面，塑膠樽、枯枝爛木、女性衞生用品、廢棄包裝等垃圾充斥，還有死魚在水中漂浮、或擱在堤岸「暴屍」，當中不少已呈腐爛狀態，陣陣異味隨風飄蕩，還有老鼠在石罅游走，衞生狀況極不理想。

實際上，九龍城區議會亦關注啟德河的水質和生態，在去年9月和11月的食物環境衞生委員會會議中，有區議員指啟德發展區多個大型基建和住宅項目落成，可是啟德河的臭味令人避而遠之，居民深感困擾。當時屋宇署指正跟進16宗駁錯渠個案，13宗已獲得糾正，餘下3宗已發出法定命令要求有關業主或法團安排。

屋宇署回覆本報查詢指該3宗個案已有兩宗完成所須的糾正工程，餘下一宗位於景福街的個案，有關業主正安排糾正工程，署方會繼續監察該業主的工程進度。由於該宗個案部分涉及公共排水渠，渠務署亦正跟進處理有關公共排水渠的修葺工程。

此外，屋宇署最新接獲環保署轉介5宗可能涉及啟德河的私人樓宇污水渠錯駁個案。經視察後發現有污水渠錯駁至公共雨水渠的情況，並已向有關業主發出法定命令，着令進行糾正工程。至今，其中兩宗個案的業主已完成所須的糾正工程，就餘下3宗分別位於毓華里、蒲芳里和慈華里的個案，有關業主已經安排糾正工程，署方會繼續監察有關業主的工程進度。

對於被質疑水質有問題，環保署引用根據監測紀錄，指啟德河的常規水質監測站在今年1月至2月錄得的水質指數均維持在「普通」至「良好」級別。關於啟德河集水區，由2023年至今於區內包括黃大仙、慈雲山、新蒲崗及九龍城進行了約200次污水渠錯駁調查，共檢查超過1,400個雨水井及污水井，抽取約300個水樣本化驗。

環保署又指聯同屋宇署或渠務署積極跟進和糾正污水渠錯駁個案，而環保署已於去年底完成主動調查，成功找出共28宗污水渠錯駁個案。而截至今年2月，相關部門已經完成修正27宗個案，餘下一宗樓宇污水渠錯駁個案正跟進中。

被問及為何會出現大量死魚，環保署指曾派員到承豐道公園近岸一帶調查，在啟德河出水口現場未見有死魚漂浮或異常，現場水質初步測試結果顯示水質溶解氧量、酸鹼度及混濁度正常，並已抽取水樣本作進一步化驗，會繼續監測上址情況。

針對有關事宜，渠務署去年9月回覆九龍城區議會，指該署已多次派員到啟德車站廣場附近的一段啟德河視察及清理有關漂浮垃圾及魚類屍體，亦曾檢查上址兩邊有關排水口及附近的相關公共渠務設施，並會因應環境及天氣狀況，加強清理有關位置的漂浮物及潔淨啟德河牆身，又強調會繼續留意上址公共渠務系統的狀況及在有需要時作出跟進。

■記者徐家浩

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