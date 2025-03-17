承豐道公園坐落明渠口　避無可避捱惡臭

面積達3.9公頃的承豐道公園設有一系列多元化的設施，包括觀景台、露天劇場、嬉水廣場及小食亭，而佔地5,400平方米的觀賞站，是往來啟德河海濱長廊與都會公園的主要連接點之一，當中的水上表演台是一個水陸融和的戶外場地，讓市民可在海濱長廊觀賞表演。

承豐道公園的位置恰好是啟德明渠進口道的盡頭，屬半封閉水體的啟德明渠進口道同啟德河一樣，存在污染和臭味問題。機場搬遷後，曾有專家主張在舊機場跑道北端打開一個600米闊的缺口，藉着從維港流入的潮水來改善水流循環，然而有關方案於2016年被新的截流及泵房計劃所取代。

啟德河原初是匯流鑽石山一帶的溪水雨露通往九龍灣入海的龍津河。二戰後香港人口劇增，因木屋區和工廠污水大量排放而淪為臭氣熏天的啟德明渠。80年代末，木屋問題逐步獲得解決加上工廠北移，啟德明渠的水質漸漸得到改善。政府在2011年年底展開分階段的啟德明渠改善工程，藉此提升排洪能力的同時，亦將明渠活化成一條市區綠化河道走廊的「啟德河」。

全長2.4公里的啟德河以太子道東為界，中、上游河段改善工程由渠務署負責；下游工程則由土木工程拓展署負責。全條啟德河活化工程費逾50億元。