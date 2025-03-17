國安部公開台獨網軍訊息　查處數十個網攻平台

大陸國家安全部周一（17日）發文指摘，台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當「台獨」分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。該部門公開4名「台獨」網軍身份訊息，強調堅決打擊台灣資通電軍網絡謀「獨」、網絡間諜活動，徹查幕後黑手，肅清危害隱患，警告「倚網謀獨」終是死路一條。

該部門指出，針對台灣資通電軍網攻滲透活動，大陸國安機關近年嚴密監測，深入調查，已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身份訊息。當中包括資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心負責人林鈺書、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心戰隊隊長蔡傑宏、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心現役人員粘孝帆、王浩銘。

文章指出，該網軍專門組建網絡戰聯隊，並僱用社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨當局下達的網絡作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動，慣常滲透大陸水、電、氣、熱、通訊、聯網攝像頭等關鍵訊息基礎設施，向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電郵，豢養大量「機械人」帳號在社交平台散布虛假消息，大量使用蟻劍、冰蠍、Metasploit、Quasar等開源工具開展網攻。

大陸國安機關近來順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，發現其針對大陸重要領域實施攻擊竊密的新動向，並全部核查處置。文章批評，民進黨當局大肆揮霍台灣同胞血汗錢建設網軍，但內部四面漏風、混亂不堪，高層貪功扯皮，視一線人員為台軍炮灰，基層則借執行任務之機中飽私囊，虛報經費，現役人員在軍中發展傳銷、參與電騙等醜聞屢見不鮮。