議員疑關愛隊轉介個案有嚴重遺漏　政府：與社署接觸居民有重疊

政府會利用現有數據及關愛隊在計劃下進行家訪時收集的資料，研究建立照顧者資料庫。社福界議員狄志遠今日(17日)在立法會福利事務委員會上關注後續跟進配套，如何支援高危照顧者，另一議員郭玲麗更質疑關受隊在轉介個案存在嚴重遺漏。

截至1月底，荃灣和南區關愛隊在「支援長者及照顧者先導計劃」下，已探訪或接觸超過7,000個獨老、雙老、護老者，以及殘疾人士照顧者，進行超過1,190次福利服務轉介。

勞工及福利局康復專員陳偉偉回應有關轉介個案的質疑，指仍在整理資料庫，因此關愛隊與社署接觸的居民有重疊，強調並非遺漏個案；當局正與私隱專員公署商討，讓部門間 的資料互通。

對於如何支援高危照顧者，陳偉偉指政府會先檢視需求，要按個別情況需要提供配套支援，例如關愛隊發現高危隱蔽家庭，可將個案轉介社署，如是長者家庭，亦可轉介安裝平安鐘或到長者日間中心，當局會在掌握高危個案情況後，針對提供服務。

去年施政報告提出，今年第二季將關愛隊支援長者及照顧者計劃，擴展至全港18區。社署預計下月開始提供服務，各關愛隊預料在12個月的計劃期內，接觸超過6萬個有需要住戶，署方會向關愛隊提供培訓，以掌握基本溝通技巧和相關地區福利服務資訊。

議員林素蔚表示，關愛隊兩年服務年期9月後屆滿，如果到時換人，關注有關計劃的銜接問題。另一議員鄧家彪指關愛隊未必能進入私人屋苑「洗樓」，關注如何能找出「隱蔽長者」，建議政府用好現時社署的資料庫，改善服務申請的表格，以知悉長者是否「雙老」或「獨老」，向他們提供支援。

陳偉偉回應稱，相關部門正研究關愛隊兩年服務期屆滿後的發展，又指接受培訓的都屬於有心人，相信他們仍會繼續服務社區，又指現時社福服務的申請，政府都會利用有關資料去推介其他社會服務，但認同可「行多幾步」，可考慮蒐集長者住戶資料狀態。