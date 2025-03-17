涉籲脫罪被告公開非禮案投訴人資料　案中爭議「Po」的意思

有人早前於網上討論區留言，籲一宗非禮案罪脫的男被告公開涉案女子資料，一名商人懷疑涉案被捕。他早前否認一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，案件今(17日)在東區裁判法院進行預審。庭上透露，被告被指留言「Po條女啲相先啦」，而案中其中一個爭議點，就是「Po」的意思。由於需要等待語言學家就有關字詞撰寫報告，法庭押後案件至5月8日，進行第二次預審，被告續准保釋。

32歲被告周卓銘，報稱任職商人。他被控於2024年5月7日至8月7日期間，在香港非法煽惑他人在未經資料當事人女子X的相關同意下去披露X的個人資料，即其姓名，意圖導致該X或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X或其家人蒙受指明傷害。

庭上透露，就着「Po條女啲相先啦」的意思，控方主張是「Post」的意思，辯方則說，意思是「Please oberseve（請觀察）」。辯方會爭議被告是否有煽惑意圖。由於需時等待語言學家撰寫報告，及讓控辯雙方再審閱報告，故裁判官決定排期5月8日進行第二次審前覆核，之後再排期審訊。

案件編號：ESCC3399/2024