台街頭凌晨響26槍　傳小姐坐枱糾紛釀尋仇5傷

台灣屏東縣周一（17日）凌晨兩派人爆發街頭槍擊案，共開26槍，造成5人受傷，均無生命危險。據警方初步調查，事件起因疑為陪酒小姐坐枱糾紛引發尋仇，警方已鎖定涉案車輛並追緝特定對象。

警方初步調查發現，有陪酒公關公司日前與位於屏東市萬丹地區的煙酒行發生糾紛，原因疑是陪酒小姐遭侵犯。周一凌晨零時許，陪酒公關公司一方派人開車到萬榮路的煙酒洋行，當時煙酒行已打烊關門，3輛車上約7、8名青年分持球棍打爛停泊在門外的貨車及招牌後離去。不到一小時後，煙酒行的人開車到屏東市瑞光南路時，與陪酒公關公司的人狹路相逢，現場隨即響起槍聲。警方事後在現場尋獲26顆彈殼，又在涉案的多輛車車身發現多個彈孔。

據報道，遭槍擊一方有5人受傷，三名介乎24至37歲的男子自行到屏東醫院就醫，各人分別手臂、肩膀、腰部中槍。其餘兩人則前往寶建醫院就醫，一人臉部遭子彈擦傷，包紮後自行離去；另一人右小腿遭子彈擊中骨折，需住院接受手術。屏東警分局長林明波強調，警方已翻查閉路電視畫面釐清案情，同時展開大規模掃蕩行動，針對轄區內特定營業場所、幫派聚集處及治安熱點加強臨檢，務求迅速破案，維護社會安全。