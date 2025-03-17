泰國運港貨櫃藏3500萬大麻花　影像異常包裝有標記露破綻

香港海關於上周三(12日)在葵涌海關大樓驗貨場，檢查一批從泰國抵港、報稱載有冷藏豬肉的海運貨物，檢獲約138公斤懷疑大麻花，估計市值約3,500萬港元。海關表示，根據貨物資料顯示，發現該批貨物的寄件人以往無任何海路貨物紀錄，收貨人為本地物流公司，加上泰國是大麻合法化其中一個國家，因此海關扣留該批貨物作檢查。

經過流動X光機車檢查系統檢驗貨櫃後，揭發影像有可疑，最深處的貨物與其他貨物影像有異，遂打開貨櫃作進一步檢驗。在貨櫃最深處發現一批紙箱，盒面有可疑標記，左上角及右下角俱有一個紅色標記，有別於其他紙箱包裝。當打開該些有標記紙箱後，見到內有數個透明膠盒，每盒均有一包經真空包裝的大麻花，最終於138個紙箱內起出138公斤懷疑大麻花。

海關表示，案中毒販花盡心思，利用不同的方法收藏毒品，增加海關執法難度。首先貨櫃內有1,882箱貨物，只有138箱藏有毒品，又擺於貨櫃最深處，大大增加海關檢驗難度。毒販把大麻花假扮成一般凍肉收藏於真空袋內，企圖魚目混珠逃避檢查。其後迅速鎖定荃灣一間物流公司，懷疑是真正的收貨人。

海關續稱，經跟進調查後，發現該物流公司受泰國一物流公司客戶委託運送該批貨物，委託人在知悉海關將會檢驗貨物後，隨即主動放棄該批貨物。案中毒販利用多間物流公司作物流安排的做法相當狡猾，希望不用現身可以在背後搖距操控，利用海路物流運輸鏈，一層一層進行販毒活動。

今次案件是本年第3宗大型利用海路走私毒品案，首兩宗發生於2月，分別檢獲680公斤收藏於加熱板的懷疑冰毒、及利用漁船走私的459公斤懷疑大麻花。由此可見，無論毒販利用任何手法販毒，最終亦難逃海關法眼。