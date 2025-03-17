5外籍漢涉闖鄰居家猥褻兼襲擊女童　案件今區院開審

一名年僅10歲的斯里蘭卡裔女童，兩年前獨留元朗一間小屋時，包括鄰居、女童母親的友人在內的5男女被指突然闖入，涉嫌強行脫去女童衫褲，笑着大肆摸女童全身及掌摑她。5人同被控向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及普通襲擊兩罪。他們否認兩罪，案件今（17日）在區院開審，預計需時14日。控方指，過程中女童持續哭泣，5名被告卻笑聲不斷。

本案牽涉5名被告，包括3名菲律賓男子、一名尼泊爾男子，及一名菲律賓女子，年齡介乎32至54歲。全部被告報稱無業。5人被控於2023年1月3日，在元朗某小屋與或向10歲的女童X作出嚴重猥褻作為；5人另被控於同日同地襲擊X。控方開案陳詞指，女事主X案發時10歲，與母親Y及父親Z同住元朗一間小屋，5名被告均認識X。其中一人是X的鄰居，唯一女被告是Y的朋友。

控方指，2023年1月3日早上，有被告致電X，得知X獨自留在案發元朗小屋內。至11時許，5名被告闖入小屋，當時X在睡房床上玩電話。5人不斷要求X脫去衣服，X感害怕。最終，X的衣物全被脫去。X嚎啕大哭，5名被告卻不但放聲大笑，更壓着X身體，伸手摸X全身，包括X的私處及胸部。X覺得不舒服，持續哭泣，卻因被壓着，無法離開現場。5人摸X的身體數分鐘後，開始掌摑X。5人隨後離開小屋。X的父母得知事件後報案處理。認人手續中，X認出5名被告。

庭上播放X跟執法部門進行的錄影會面，X供稱，當日5名被告不請自來，並要求她脫衣服。她沒有理會，有被告就動手除衫。5人之後開始摸她全身，她感到不舒服而哭泣。5人見狀，押掌摑她，要求她別吵鬧。X形容他們像吃了藥。

案件編號：DCCC775/2023