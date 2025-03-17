前科男涉虐3歲女至腦出血亡　控辯雙方舉證完畢　料本周內裁決

因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的親生女兒，令女童患搖晃兒童綜合症。某日女童在深水埗單位昏迷，約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲。被告承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，繼續檢控他謀殺罪。控辯雙方舉證完畢，今日（17日）在高院進行結案陳詞，料本周內會有裁決。

現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他被控於2020年7月29日，在香港謀殺梁雅思。控方結案陳詞稱，被告猛烈搖晃死者，是為了懲罰死者，令她身體受嚴重傷害甚至死亡，認為被告心知肚明自己在做什麼。辯方則向陪審團表示，被告及死者生母都未準備好當父母，不諱言被告教導孩子方式不可取，甚至失敗。不過辯方認為，被告只是用了錯的方式，或傳統上嚴父的方法來教育，加上被告脾氣欠佳，才令事件愈演愈烈。辯方力陳，被告出發點是愛錫死者，「希望佢好」，並非存心傷害她，強調本案屬於法律審訊，不是道德審訊，並非要新判定被告道德上是否需要受譴責。

綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁沒有結婚，3人同住於深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾跟梁發生爭執，並向她淋腐蝕性液體，被告因此而被判囚。控方指，被告出獄後，對死者愈發嚴厲及粗暴，經常指罵死者，並曾不停前後用力搖晃死者。2020年7月18日早上，死者昏迷送院，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，同月29日，事主證實死亡。

案件編號：HCCC 61/2022