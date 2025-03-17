鼓勵生育政府得個講　取消學生津貼幫倒忙

很多人愛批評時下年輕人「躺平」，其實不少年輕男女都很懂得為未來打算和計劃。最迎一份《財政預算案》取消2,500港元學生津貼，變相令生育成本上升，並引發不少批評聲音。雖然財金官員曾解釋，政府仍有推出多項措施鼓勵生育，但有調查指出，高達7成受訪婦女表示無生育意願，更有近8成人認為政府對育有子女的家庭支援不足。《東呼即應》找來議員及學者探討，應如何有效運用現有資源鼓勵生育。

本港生育率持續偏低，港府一方面聲稱鼓勵市民生育，另一方面在新一份財政計算案中，削減2019年起實施的幼稚園及中、小學一年一次的2,500港元學生津貼。不少市民都對此政策感不滿又不解，《東呼》團隊訪問多名市民，其中鄭太坦言對削減學生津貼感到很奇怪，認為香港政府想鼓勵多些人生育，卻突然削減資助；陳太亦表示，削減學生津貼，對有2個至3個小朋友的家庭來說金額很大，令負擔增加。

對於如何才能吸引到市民生育，鄭太認為起碼每個月要有資助，而非一筆過現金獎勵；陳太則指，若有計劃要生育的家庭一定會生育，不想生育的人就不可能為了2萬港元而選擇生育，因為生一個小朋友不會因為獲得2萬港元就解決到問題。市民薛小姐亦表示，現行政府給予新生嬰兒獎勵金2萬港元起不了很大作用，因為用於聘請一個陪月也不足夠，只屬象徵式鼓勵。薛小姐又希望，有工種可帶小朋友上班，或可以遲一些放學、彈性上班時間再做好一些，就能令在職婦女會更受惠。

議員容海恩則表示，與其推出一次性學生津貼，不如投放更多資源在科技教學上。她舉例指現在小朋友大部分都可能要補英文、普通話及數學等，希望政府在資源上應用得更好。她指與其給家長錢，不如提供多一些免費補習班，將金錢放在資源運用上，亦包括可以利用新科技，利用一些網課令到小朋友全年級也可受惠。

香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝表示，對比其他國家香港的生育政策資源投入相對較少，整體服務和配套需要加強。他舉例指，如在新加坡、南韓和日本，政府每年在這方。另一方面是產假、託兒服務，及如何製造一個家庭友善工作間，例如部分公司的上班時間，採取彈性的時間等。所以其實很在乎整個社會或者政府覺得這件事有多重要，如果覺得重要就會多投放一些資源。