恒基地產集團始創人李兆基逝世　享年97歲

香港地產商界的代表人物之一，人稱四叔的恒基地產前主席李兆基，於今日(17日)黃昏逝世，享年97歲。恒基地產公布消息指，李兆基在家人陪伴下安詳與世長辭。

除飲譽地產界外，李兆基更以個人名義創立投資旗艦兆基財經，高峰期資產值高達2,000億港元，他亦因而被市場一度稱為亞洲股神，但2008年一場金融海嘯，兆基財經資產蒸發近半，他便鮮有再公開評論股市。不過，按《福布斯》2022年2月估計，李兆基坐擁342億美元（約2,667億港元）身家，仍位列香港富豪第二位。據悉，李兆基生前最後的一段日子患重病，後期出院回家，在家中設置醫療室長期休養，由三班看護輪流值班照顧，並有醫生長期觀察狀況，外界見面需徵得其助理同意。

早於1956年，李兆基和好友郭得勝及馮景禧等人合資搞地產，並組成「永泰企業公司」，專門以低價收購一些有發展潛力的小地盤重建。他們將重建後的樓房，以「分層出售，十年分期付款」的新招式吸引買家，打破當年樓房整幢出售、帳款須一次付清的傳統。這種促銷手法令樓宇迅速售出，資金亦在短期內回籠。

60年代初，李郭馮三人脫離其他股東，將永泰改組為「新鴻基企業有限公司」。新鴻基初時的公司規模很小，職員只有十數人，註冊資本是500萬港元，但實付資本只是300萬港元。相比當年其他「買地起樓」的地產公司而言，新鴻基只屬蚊型公司。當年李兆基才35歲，已出任董事會副主席兼總經理。憑着李郭馮「三劍俠」銳利的生意眼光，看準中下層人士對樓宇的大量需求，新鴻基集中發展中小型住宅，其地產事業如日中天。1972年新鴻基上市，「三劍俠」宣布分道揚鑣。

1981年樓市高峰期，李兆基將恒基地產（00012）上市，集資10億港元。1988年恒地全面收購永泰，將其重組並易名為「恒基兆業發展有限公司（00097）」，負責物業收租及股票投資業務。李兆基透過恒基發展，擁有中華煤氣（00003）、美麗華酒店（00071）和香港小輪（00050）等多家公司。拚搏大半生的李兆基終在2019年5月退下火線，卸任其商業王國兩大旗艦恒基地產及中華煤氣的主席，由兩名兒子李家傑及李家誠以主席的身份繼任。