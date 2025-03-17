子承父業完成交棒　家傑家誠接掌商業王國

恒基地產的「第二梯隊」──李兆基的兩名兒子李家傑及李家誠，近年已接手打理集團生意，「四叔」於2019年5月正式退休，由兩名兒子以聯席主席身份繼任。隨着李兆基的離去，他們將肩負帶領恒基系未來發展的責任。

2012年時年屆84歲的李兆基，曾透露自己可能3至5年後退休，他以打麻雀作比喻，希望自己在退休前可以「食埋鋪尾胡先」，但對於自己日後資產的具體分配情況，李兆基當時則說仍言之尚早，未來將會彈性調整。

2017年6月李兆基一改多年慣例，未有在恒地股東周年大會後與傳媒會面，儘管李家誠當時指出「爸爸只係覺得今日唔係咁多特別嘢同大家講」，惟此舉仍被解讀為與李兆基減少參與恒基日常業務有關。

李兆基更向外國媒體說，「家傑靈活，家誠實幹……他們都做得好好，已經做到100分，對交棒給他倆很有信心」。

恒地早於90年代初已進軍內地房地產業務，長子李家傑早年在英國接受教育，1985年返港後加入恒地時，已主力負責恒地在內地的業務發展，並曾出任已私有化的恒地中國董事長兼總裁，參與的大型項目多不勝數，其中上海不夜城廣場、北京恒基中心、北京環球金融中心等均成為內地著名地產項目。

與不少的本港富豪二代相比，李家傑並不高調，但深明建構人脈關係之道，他除了是全國政協委員外，亦積極參與百仁基金的成立，並為基金的創會兼榮譽主席，在本港富豪二代中具有一定的影響力。