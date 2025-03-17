盼設解放軍紀念碑捱轟　金門首任司令孫女籲棄仇恨

台灣金門已故首任司令官胡璉將軍的孫女胡敏珍在大陸影音分享平台抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍設立紀念碑，遭台灣網民批評為「不肖子孫」。胡敏珍回應指，其出發點是基於人道關懷，並非刻意倒向任何一方，不應扭曲「兩岸一家親」的理念。

胡敏珍在片中表示當時身處金門安岐，站在一塊刻有姓名的碑石前。她提到，1949年古寧頭戰役「有這些解放軍的將領們」，她擔任理事長的胡璉將軍和平公益促進會正想辦法處理，把這些將士的名字和這個碑全都立起來。她又高呼「兩岸一家親，加油」，希望透過此方式促進和平，讓兩岸關係回歸人道與善意交流。

對於外界批評，胡敏珍回應指出，該座解放軍紀念碑是金門縣長陳福海在上任時設立，她只是去拍片，希望喚起社會對於歷史的反思，並非刻意引發爭議。她呼籲社會放棄仇恨，讓兩岸真正走向和平，又指此舉為了展現台灣的民主與自由精神，不應被誤解為政治操作。她稱：「我相信如果爺爺還在，他也會支持我，因為誰都不希望打仗。」