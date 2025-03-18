受賄逾5千萬人民幣　重慶市人大前副主任鄭洪判囚15年

陝西省西安市中級人民法院周一（17日）一審公開宣判重慶市人大常委會前黨組副書記、副主任，重慶市總工會前主席鄭洪受賄、利用影響力受賄案，對他以受賄罪判囚12年半，罰款300萬元（人民幣，下同，約322萬港元），以利用影響力受賄罪判囚9年，罰款200萬元（約215萬港元），決定執行有期徒刑15年，罰款500萬元（約537萬港元），追繳其犯罪所得財物及孳息並上繳國庫。

經審理查明，鄭洪1998年至2023年利用擔任重慶市合川市委書記，重慶市九龍坡區委書記、區長，重慶市人大常委會黨組副書記、副主任，重慶市總工會主席等職務便利及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬等方面提供幫助，非法收受財物共計折合約3,314萬元（約3559萬港元）。他2020年1月至2023年2月離職後利用原擔任重慶市人大常委會黨組副書記、副主任等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人在企業經營、案件執行等方面提供幫助，非法收受財物共計折合約1,769萬元（約1,900萬港元）。

法院認為，鄭洪的行為分別構成受賄罪、利用影響力受賄罪，均屬數額特別巨大，應依法懲處，並予數罪併罰。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪並積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法可從輕處罰，法庭遂作出上述判決。