取消學生津貼惹不滿　議員促勿一刀切　或保留紓中產壓力

新一份財政預算案提出2025/26學年起，取消為中小學和幼稚園學生提供2,500港元學生津貼。有議員認同有需要人士可從其他範疇得到援助，但「一刀切」取消太突然，分階段取消或令家長較容易接受，亦有議員認為中產市民沒措施支援，成為「夾心」，建議保留津貼。

當局早前解釋，現時津貼不論家庭經濟能力，針對性不足，未必幫助到有需要學生，又指目前有其他計劃協助有需要家庭，希望家長理解。早前亦有消息人士預計，津貼取消後每年可節省約20億港元。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴認為有需要人士可從其他範疇得到援助，但指「一刀切」對於家長來說太突然。他續指，過去政府財政較充裕時才提供該津貼，分階段取消或令家長較容易接受。

另一議員謝偉俊日前在社交平台貼文，指取消津貼引起極大爭議。他期望政府顧及市民家庭重擔，指出中產市民沒有其他措施支援成為「夾心」，建議保留津貼，紓緩市民負擔。

有教育工會背景的議員鄧飛指出，現時沒統計教育界對取消學生津貼的意見。他解釋，由於相關津貼是經網上申請並存直接入家長帳戶，並非由學校經手，因此業界並非主要持份者。他以上屆政府關愛基金為例，基金由教育局搞到學校後再作處理，形式與學生津貼不同。