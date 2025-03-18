東方日報A1：恒基地產始創人四叔李兆基辭世　享壽97歲

香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，於昨日黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽97歲。除飲譽地產界外，李兆基更以個人名義創立投資旗艦兆基財經，高峰期資產值高達2,000億元，他亦因而被市場一度稱為「亞洲股神」，但2008年一場金融海嘯，兆基財經資產蒸發近半，他便鮮有再公開評論股市。不過，按《福布斯》昨日估計，李兆基坐擁292億美元（約2,277億港元）身家，位列香港富豪第二位。港府對李兆基的辭世表示哀悼。

恒基地產表示，李兆基出殯儀式的舉行日期，一俟家族安排妥當後，將會另行公布。

李兆基在1929年出生於廣東省順德市，早於1948年，當時年僅20歲的他拿着1,000元，隻身南來香港，準備創立一番事業。最初，他在上環文咸東街榮昌號等數間金舖及找換店掛單，買賣外匯和黃金。其後，他開始把業務分散，兼營五金生意和出入口貿易等；在這段時間，他賺得人生「第一桶金」。

1958年，李兆基和好友郭得勝及馮景禧等人合資搞地產，並組成「永泰企業公司」，專門以低價收購一些有發展潛力的小地盤重建。他們將重建後的樓房，以「分層出售，10年分期付款」的新招式吸引買家，打破當年樓房整幢出售、帳款須一次付清的傳統。這種促銷手法令樓宇迅速售出，資金亦在短期內回籠。

60年代初，李、郭、馮3人脫離其他股東，改組「新鴻基企業有限公司」。新鴻基初時的公司規模很小，職員只有十數人，註冊資本是500萬元，但實付資本只是300萬元。相比當年其他「買地起樓」的地產公司而言，新鴻基只屬蚊型公司。當年李兆基才35歲，已出任董事會副主席兼總經理，主理建樓圖則與設計、買入土地儲備及樓宇銷售。

憑着李郭馮「三劍俠」銳利的生意眼光，看準中下層人士對樓宇的大量需求，新鴻基集中發展中小型住宅，其地產事業如日中天。1972年新鴻基上市，「三劍俠」宣布分道揚鑣。李兆基將分得價值約5,000萬元地盤及物業，與胡寶星等另組永泰建業的地產公司。該公司成立之初，適逢股市暢旺，李兆基遂打鐵趁熱，安排將永泰建業上市，大發一筆。

1973年李兆基成立「恒基兆業有限公司」，當年發生香港股災，地產業陷於谷底，但李兆基獨具慧眼，以低價購入大量物業。短短數年間，恒基擁有的地盤由20個增至140多個，當時估值約有12億元。

沙田第一城乃恒基初期的「代表作」，李兆基增加公司土地儲備的辦法亦相當特別，就是不斷游說舊樓業主放盤，務求重建整幢樓宇，並於美國和加拿大的中文報紙刊登廣告，收歸華僑在香港的舊樓，以此節省成本。其後有感市區資源買少見少，他就放眼新界，且本港地價「奇昂」，遂於1970年代尾大量吸納「乙種公函地證書」，入手新界地皮。

1981年樓市高峰期，李兆基將恒基地產（00012）上市，集資10億元。1988年恒地全面收購永泰，將其重組並易名為「恒基兆業發展有限公司」（00097），現在經營零售店千色Citistore、UNY、APITA。李兆基透過恒地，擁有中華煤氣（00003）、美麗華酒店（00071）和香港小輪（00050）等多家公司。1996年李兆基獲美國《福布斯》雜誌，評為全球富豪榜排名第4位，亦首度榮升亞洲首富之位，一時傳為佳話，被譽為華人之光。

拚搏大半生的李兆基終在2019年5月退下火線，卸任其商業王國兩大旗艦恒基地產及中華煤氣的主席，由兩名兒子李家傑及李家誠以主席的身份繼任。

由初生之犢，至成為香港頂尖富豪，李兆基的人生是典型的奮鬥故事，他亦曾兩度發表自傳，分享他的人生點滴與成功之道。儘管四叔貴為首富之一，但在高齡之年仍努力工作，他的勤奮拚搏精神，成就其一代地產大亨的傳奇。

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