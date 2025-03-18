東盟十國特邀人士入境計劃今實施　一站式自助通關及簽證申請

政府表示今日(18日)正式實施為東盟十國推行的特邀人士入境管理計劃。政府會主動邀請為香港經濟發展帶來重要貢獻的人士，或為獲邀來香港出席活動者，提供自助通關服務，一站式處理自助通關和簽證申請。

政府指計劃下，相關政策局，包括財經事務及庫務局，商務及經濟發展局，創新科技及工業局，文化體育及旅遊局及律政司，會向特定人士發出邀請。商務及經濟發展局和律政司會率先發邀請信，邀請為香港經濟發展提供相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖參加計劃。入境處會透過電子平台一站式，處理獲邀請人士的申請。政府提到，會放寬申請資格，包括不再考慮過往訪港的次數，簡化提交資料等，獲批的資格有效期是三年，每次來香港可以逗留兩個月或以上，可以使用自助通關服務等等。

政府認為東盟現時是香港在全球關係最密切的經貿夥伴之一，是香港第二大貨物貿易夥伴。新計劃方便東盟的獲邀人士，更積極參與在香港舉辦的國際性活動。至來香港投資及營商者，政府認為可以吸引他們以香港為進軍內地及環球市場的跳板，貢獻香港的經濟增長。