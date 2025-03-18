拒再婚持刀斬前妻　六旬漢承認傷人罪還押候判

居於馬鞍山一公屋單位的六旬漢，跟內地來港妻子離婚3年，又再討論再婚。男方疑因怕前妻會搶走單位，不想再婚。2021年某夜，兩人因再婚問題爭吵，期間男方怒火中燒，取紅酒壯膽，再拿菜刀及生果刀斬前妻。前妻滿身血跑落樓逃命。涉案男子原被控企圖謀殺罪，之後控方改控他有意圖而傷人罪。他今（18日）在高院承認此罪。辯方指，被告因身體狀況被前妻「睇低」及侮辱，他本來只想嚇嚇前妻，最終失控斬人。法官押後至3月21日判刑，被告續還押。

現年69歲被告張家翔，案發前任職夜更保安。案情指，2001年，姓張女事主跟被告在深圳認識，發展成情侶關係。3年後事主誕下女兒。2007年，女兒跟被告入住馬鞍山耀安邨耀榮樓12樓一單位，被告是該單位唯一註冊租戶。2009年，被告跟事主在港註冊結婚。2014年，事主獲得香港身份證，來港居住。兩人之後關係轉差，經常為經濟及生活問題爭執。2018年，被告提出離婚。至2020年法庭頒令兩人離婚，事主繼續住在單位。

案情續指，2021年5月，兩人開始討論再婚。同年6月21日，兩人為金錢及重婚問題爭吵。當晚，事主入睡期間，突然感到面部痛楚，睜開眼見被告一手拿生果刀，一手拿菜刀揮舞，說「我要斬死你」，並不斷朝事主面部斬。事主面部、頸、手大量出血，請求被告不要再斬。糾纏間，事主伺機逃出單位，打算搭𨋢，被告卻拿着兩把刀追出，事主唯有沿後樓梯跑落樓，再走到毗鄰錦欣閣求保安開門。保安讓她躲入大廈。被告見無法進入大廈，遂把兩刀棄於附近垃圾桶。

被告同日被捕。警誡下說，當日事主叫醒他，說再婚程序要3,000港元。兩人爭吵。他覺得事主呃錢，不想再婚，覺得憤怒，往取紅酒飲。事主則用菜刀敲牆，說「我要折磨死你，我要斬死你」。被告不想重婚，因為他關注，如果重婚她便會趕他出門，遂再飲紅酒壯膽及斬人。事主6月23日出院，病假放到同年7月尾。

案件編號：HCCC107/2023