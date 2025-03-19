王毅與法國總統外事顧問通話　同意磋商化解經貿摩擦

中共中央政治局委員、中央外辦主任外長王毅周二（18日）應約與法國總統外事顧問博納通電話，雙方同意通過磋商解決中歐經貿摩擦問題，並就烏克蘭及伊朗核問題深入交換意見。

王毅表示，中方反對單極霸凌，反對將一國私利置於各國共同利益之上，不能允許世界重回叢林法則。他指出，中歐通過磋商解決具體經貿摩擦具有重要和積極意義，希望法方同中方共同努力，釋放團結、合作的正面信號，推動中法關係、中歐關係健康穩定發展。博納稱，法方反對打貿易戰、關稅戰，願與中方通過磋商妥善解決經貿摩擦問題，推動法中、歐中經貿關係平衡可持續發展，維護以世貿規則為基礎的國際經貿體系。

談及烏克蘭問題，博納表示願與中方加強協作，期待中方為達成一個公正、穩固、可持續的和平協議發揮重要作用。王毅指出，中方樂見一切通往停火的努力，進程應當尊重當事方意願，不應由第三方強加，也不能只服務於某一個國家的利益。中方支持達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，認為所有當事方和利益攸關方都應適時參與和談進程。