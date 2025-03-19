調整八大撥款　周文港：大學收入無問題

新一份《財政預算案》提出，未來三年，每年削減教資會資助大學經常撥款2%，並退回一般及發展基金其中40億港元儲備。立法會教育事務委員會主席周文港今日(19日)在電台節目上表示，八大的整體儲備現時有1,300多億港元，政府資助只佔大學收入4至6成，而其他收入包括自資課程、科研成果轉化等，亦按年增加，認為削減撥款對大學收入無問題。

周文港指，雖然每年削減撥款2%，但未來3年期的撥款額，較上一個3年期增加8%，因此大學不應因而裁員減薪。八大的整體儲備現時有1,300多億港元，各大學可以充分利用，他相信在提升教學方面無問題，加上每年大學的恒常收入、非本地生及自資課程收入等，佔平均收入達4成，亦正不斷增加，另外大學科研成果轉化為收入，亦按年增加近13%，連續兩年達過百億港元。

身兼立法會議員的嶺南大學協理副校長劉智鵬在同一節目表示，大學會由日常開支及儲備方面，應對現時政府的削減。他指，如果香港繼續成為非本地生留學的熱門城市，對於三年期的削減，本港大學應該可以應付；但非本地生的學費調整空間不大，認為比例可以由現時的4成增至5成，增加非本地生亦可同時推動本地物業市場。

劉智鵬表示，本港大學現時處於發展階段，每年會增加學科，並會在前沿科目投入更多，部分參與申辦第三間醫學院的大學，當中涉大量投入資源，需要節流去應付開支。