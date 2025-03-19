殲36試飛收回起落架助提升速度　三引擎設計曝光

自去年底曝光以來，成都飛機工業集團（下稱成飛）研發的第六代隱形戰機殲36日前再度試飛。跟之前的畫面比較，最新曝光的殲36最明顯分別，除了機尾裝上3副引擎外，試飛時收回了起落架，同時不再有其他型號的戰機伴飛。

正常情況下，驗證機剛開始試飛，為保證安全，起落架都會放下，飛機也會維持在一個比較慢的飛行速度，以防止出現意外無法正常打開起落架的情況。但這次殲36試飛時收回起落架，可以更快的速度飛行，也可以進行更激進的機動測試，顯示測試已進入設計性能驗證階段。此外，新飛機在試飛初期會安排伴飛機全程跟隨，除了為保障安全，也是為觀測新飛機的飛行姿態並作紀錄分析。而殲36這次試飛過程中，不像去年底有殲20全程伴飛護航，意味着殲36可靠性和穩定性得到肯定。

作為全球首款六代機，殲36採用3引擎無尾飛翼布局，而且體形巨大遠超常規戰鬥機，其特殊的氣動布局對飛控要求非常高。在短短2個多月內，殲36能在試飛中全程收回起落架，還不需要其他戰機伴飛護航，顯見毋須擔心飛機可靠性。因此有網民猜測，按照這種進度，接下來殲36就要進行武器外掛，甚至發射測試，或許2030年就能裝備服役。