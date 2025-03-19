外國爆到九彩有人染重症　禽流感襲港不堪設想

東網早前(11日)報道，英國、波蘭及美國先後有地區爆發高致病性H5N1禽流感，而在亞洲地區，南韓全羅北道群山市亦一樣「中招」。去年11月本港也曾發現帶有H5N1病毒的死雀，作為曾經爆發禽流感爆到「砰砰聲」的香港，即使再爆禽流感，也不是甚麼天方夜譚，尤其香港野鴿過度聚集在市區，隨時成為播毒溫床。面對這一波全球相繼爆發的禽流感，市民大眾應該「懶懶閒」、「殺到埋身」甚至入了ICU才來驚慌失措，抑或率先做好預防，準備好應對方法。《東呼即應》訪問醫生等專家，解說市民應如何應對禽流感。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，有關禽流感的感染一部分人可能沒有病徵，亦可能有發燒、咳嗽及喉嚨痛等輕微流感的徵狀，但禽流感尤其是H5N1，很容易會有一些嚴重呼吸道的肺炎感染，可以引致敗血症，多種的器官衰竭甚至死亡。

梁子超又提及美國近期的病例，有不少人因眼部感染出現結膜炎，亦有部分患者有作嘔、嘔吐及腹瀉，甚至出現癲癇等其他神經的症狀，加上以往H5N1死亡率亦相當高，以前的個案死亡率接近一半。在現時此階段，禽流感仍是一個人畜共患的疾病，由去年10月到現在全球多地都發生了很多個案，相比起前一年可能還要高或是相若。

梁子超提醒，如果去到爆疫國家，要避免接觸活鳥，或者家禽和牠們的排泄物，亦盡量不要去農場等地方，如果去到美國就更加要小心有奶牛的牧場，因為那些地方可能環境及空氣受到污染，風險就會相對大。如果接觸過禽鳥應該要立刻用梘液和清水洗手，不要觸碰食物或者是眼耳口鼻。另外，如要進食家禽的肉類及蛋的時候要徹底煮熟，如果去到美國就更加不要飲用那些未經處理過的鮮榨牛奶，特別是美國有部分人會使用未經處理的鮮榨奶類產品，風險就相當高。

有雞農就提起1997年的「殺雞令」，擔心會出現另一次的「雞毛鴨血」。雞農李良驥指，在1997年，港府根據香港的法例作出賠償，一隻幼雞獲賠18港元、中雞賠28港元，大雞賠38港元，惟到2008年之後，當局取消賠償當中的生活恩恤費，變成賠8港元、18港元及28港元，而現時即使買一隻內地幼雞回來都要超過7元，賠償金額並不合理。

李良驥指出1997年是開放式飼養，四面都沒有東西圍封，漁護署指引就是一定要用雀仔網。到後期就把關得很緊，還要指定是比利時網，成本當年都要千多港元一卷，因為還需要做一套配套，就是環境控制全是自動運作，用負壓式的抽氣扇將廢氣抽走，還要溫度感應，用一些新式儀器，成本相當貴，只是那套電子儀器都要過萬港元。

至於會否擔心外地的禽流感再次入侵香港，李良驥認為近20年來使用疫苗來控制疫情是行之有效，所以覺得反而沒有這麼大的隱憂。在香港1997年爆發第一次禽流感時，殺雞是避免不了的，當時也挺淒涼，有半年時間沒有養雞、沒有收入，所以當時政府的恩恤金，給他們數萬港元，都可以彌補多少的生活費。但如果現時真的有禽流感爆發，雞農的成本價也不止數萬港元，預料將難以維持生計。