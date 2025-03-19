機場破3毒案檢逾5800萬元貨　科學儀器及軟墊藏K仔大麻花

海關偵破3宗由航空渠道入口的大型毒品案件，並搗破一個毒品儲存及分銷中心，檢獲760克懷疑海洛英、40公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)及152公斤懷疑大麻花，總市值約5,856萬港元。

調查人員表示，海關昨日(18日)在機場入境大堂截查一名由荷蘭阿姆斯特丹，經土耳其伊斯坦布爾抵港的33歲本地女子，期間透過X光見到其寄艙行李有大片可疑綠色影像，於是打開相關行李箱檢查，繼而發現內有一包重約15公斤的可疑白色粉末，經初步檢測後懷疑為K仔，估計市值約710萬港元。

據了解，販毒集團並未以任何物品作掩飾，而是直接將懷疑K仔放入行李箱內。被捕女子已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(20日)於西九龍法院提堂。

另外，機場空運貨站亦破獲兩宗販毒案。第一宗案件發生於前日(17日)，海關根據風險評估，揀選一票由荷蘭到港、報稱載有光譜測聽儀的貨物進行查驗。該票貨物分為兩個木箱，共重201公斤，關員在審核貨運文件時，發現貨物是由荷蘭的科學儀器製造商郵寄至尖沙咀一商業大廈，但收貨人並非從事科學儀器相關的公司，因而覺得可疑。

關員先利用X光儀器掃描該兩個木箱，察覺每個木箱除了有2件高密度、類似機器的物件外，亦分別有其他形狀與報稱貨物不相符的物品。關員打開木箱作進一步檢查，發現除了科學儀器及其配件外，另有8個相對其他組件顯得特別沉重的紙盒，每個紙盒內均放有可疑的白色結晶物，透過拉曼光譜儀等高科技儀器進行檢驗，初步確認為K仔。該批懷疑毒品共重約25公斤，估計市值約1,200萬港元。

另一宗案件發生於昨日上午時分，海關分析情報，鎖定一票由48箱共重642公斤、由泰國空運抵港的貨物。由於該票貨物並無完整申報內容，引起關員懷疑。關員觀察X光影像，見到縱向角度的影像顯示為平均的綠色，但橫向影像見到貨物夾雜不同的低密度影像，於是作出詳細檢查。

關員打開第一個紙箱，見到箱內有2個膠袋，每個膠袋均載有塑膠軟墊，而軟墊相對膠袋而言，明顯過於沉重。關員及後發現，每層塑膠軟墊均包裹着經真空包裝的懷疑大麻花，最後在該票貨物內，一共檢獲152公斤懷疑大麻花，市值高達3,900萬港元。

上述兩宗案件中，不法分子費盡心思將毒品偽裝成科學儀器和配件運到香港，或將毒品夾藏於形狀相似的貨物內，企圖魚目混珠，但最終仍在高科技儀器協助下被識破。

海關毒品調查科接手跟進該兩宗貨物販毒案，昨日針對首案採取監控遞送行動，成功在尖沙咀拘捕一名報稱廚師的20歲收貨男。經深入調查後，關員押解被捕男子到葵涌一工廈單位搜查，並於屋內檢獲約760克懷疑海洛英，以及一批懷疑毒品包裝工具，估計毒品市值約46萬港元。海關相信，販毒集團利用工廈單位作毒品儲存倉庫，並進行毒品包裝及分銷用途。被捕人士現正被扣留調查，他稍後將被控以兩項「販運危險藥物」罪名，案件亦會在明日提堂。

就第二宗案件，海關發現有海外公司委託本地的貨運代理公司收貨，並已安排用空運方式將該票貨物轉運至英國。針對相關走私趨勢，海關會加強與海外執法機構合作，以有效打擊跨國販毒活動。