內地女兌匯後銀行帳戶遭凍結　換錢黨呃16.7萬元被捕

澳門再有「換錢黨」以詐騙款項與人兌換被拘捕。當地執法部門今日(19日)表示，一名內地女子早前在澳門賭博贏得的16.7萬港元後，透過一名「換錢黨」兌換為人民幣並匯回內地，事主其後接獲銀行通知有關款項涉及騙款，其帳戶已被凍結。一名涉案男子被捕，他被控相當巨額詐騙、清洗黑錢、為經營賭博的不法匯兌罪，移送交澳門檢察院處理。

被捕的內地男子姓潘，18歲，報稱無業。案情指，內地女事主於上周五(14日)早上，打算將贏得的16.7萬港元，兌換成人民幣匯回內地，並透過朋友介紹聯絡涉案的換錢黨。雙方相約在路氹一間酒店交易，雙方經商議後同意用16.7萬港元兌換逾15.78萬元人民幣，完成交易後各自離去。

直至翌日，女事主收到內地銀行通知，由於上述款項涉及內地詐騙款項，其帳戶已被凍結。事主懷疑受騙於是報案求助。澳門執法部門接報後展開調查，並於本周一(17日)晚上,在路氹一間酒店大堂將其截獲，有人否認犯案。經調查得悉，涉案男子本月開始從事「換錢黨」，連同今次合共完成2次交易，涉款共42萬港元。