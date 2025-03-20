東方日報A1：2年半內完約擬禁續租　劏房迫遷倒數

政府計劃在今年內推動規管簡樸房計劃，取締劣質劏房進入倒數。本報接獲消息指，為鼓勵業主及早提升物業狀況及認證，當局或會推出優惠措施，例如愈早認證可獲免認證費用；而對於業界建議放寬面向天井窗戶的劏房單位，當局研究後或有條件接納圍封天井窗戶；至於現時剩餘30至36個月時間的劏房租約戶，當局擬要求不可簽署新約，直至業主改裝並認證成合資格簡樸房。有關注劏房團體擔心，認證費雖有「早鳥優惠」，但相關費用未來或會以租金形式轉嫁租客，令劏房租戶上升、小住客百上加斤。有議員則指，接獲部分劏房戶求助，擔心規管計劃會令他們無屋可住。

房屋局早前會見傳媒時曾透露，簡樸房計劃會將登記期及寬限期延長，當中登記期約為12個月，寬限期為36個月，合共4年。而單位面向圍封天井方面，由於有業界人士向當局反映，並非所有四邊圍封的天井都不通風，擔心此類劏房被禁，勢必牽連甚廣，當局有意放寬可以打掃及有定期清潔的圍封天井劏房。據知，當局擬規定天井頂部不能密封，最底層需有入口可進出清理保持衞生，面向此類天井的劏房可作留存認證為簡樸房。

認證方面，有消息人士透露，業主在登記後需要先向專業人士尋求認證，以「點心紙」形式勾選已認證欄目，之後再遞交認證結果至房屋局，房屋局另再收取一筆認證費，當局或會訂立鼓勵措施，預料認證費或會介乎1,000至3,000元，愈早認證有機會費用全免。而如果一個單位被劏成多間，則有可能採認證費遞減的方式，即認證第一間簡樸房後，同一單位內的其他房間可能有減價。不過，消息指當局或仍需就認證費收費諮詢財庫局意見後，再作決定。

另外，有關劏房租約方面，當局或會要求現時剩餘30至36個月時間的劏房租約不能再簽新約，避免業主「賺到盡」，當局或要求業主在簽新約前需完成認證為合資格簡樸房後，才可再簽新約，以免業主以租約未完為由拖延改裝或認證。此外，若同一單位只有兩份租約，即有部分退休人士或將自住單位分間兩間，一間自住一間用於收租維持生計，則有可能獲得豁免規管。

葵涌劏房街坊會表示，上述措施對簡樸房的規管標準不致過於苛刻，但放寬標準後，又與設立簡樸房的初衷有矛盾，需待進一步觀察。對於業主要交「雙重」認證費用，團體憂慮相關措施或會令簡樸房供應減少，甚至是將壓力轉嫁租戶，在未有「起始租金」的前提下，只會令租戶租金壓力苦上加苦。

街坊會又稱，因應政府節流措施，不再資助現金津貼予輪候公屋人士，不少街坊均對此表示失望，相信對他們尋找租盤有影響。至於同一單位兩份租約的共用單位或可獲豁免條例之外，團體指此類租盤租客大多與業主同住，環境不算太差，相信對一些小本經營的業主及其租客有所幫助。

發展局計劃會於下周三（26日）在立法會前廳交流會討論簡樸房規管制度的最新相關情況，並於本月31日舉行房屋事務委員會會議，商討簡樸房規管制度建議方案。

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