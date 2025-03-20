科技園帶團訪歐洲　鼓勵英國大學創科人才來港發展

政府積極「搶人才」，主動邀請全球頂尖人才來港發展。香港科技園公司（科技園公司）亦發揮所長，對外推廣香港的創科優勢及招攬人才。科技園公司行政總裁黃克強3月率領代表團，展開歐洲 Innovation Mixer 交流行程，實行「搶人才、拓商機」 ，進一步拓展和鞏固香港的創科生態圈！科技園公司代表團到西班牙和英國交流，包括參展巴塞隆拿世界移動通訊大會（MWC）2025，尋求與當地機構合作，以及到訪英國多間世界十強院校舉辦分享會，鼓勵當地人才和在英留學的香港學生積極考慮來港發展。

在英國期間，科技園公司的代表團重點訪問包括倫敦帝國學院、牛津大學、劍橋大學和倫敦大學學院在內的多間世界頂尖學府。科技園公司代表與這些大學的不同學系、研究院以及創新創業中心的負責人舉行會議，探討培育人才、扶植初創企業等方面的合作。代表團還在校園內舉辦多場分享會，與超過300名當地學生進行了交流，介紹香港科學園提供的實習和就業機會，並鼓勵在英留學的香港學生考慮回港發展。

科技園公司與官產學研緊密聯繫，在倫敦，聯同香港駐倫敦經濟貿易辦事處（倫敦經貿辦）、香港投資推廣署（投資推廣署），及引進重點企業辦公室（引進辦）合辦研討會，吸引近百名來自商界、學術界和創科界的人士參與，展示香港在創新科技領域的發展潛力和投資機遇。

科技園公司行政總裁黃克強在研討會致辭時指，培育下一代創科人才與科研同樣重要。他說，香港作為位於亞洲的國際創新科技中心，香港科技園公司是推動發展的重要的引擎，目前，科技園的創科生態圈擁有來自 26 個國家和地區共 2,200 多家科技公司，專注於研發的專業人士超過 15,000 名。科技園公司正向海外擴展，並且投放更多資源邁向可持續發展的未來。

為吸引目前身處海外的香港留學生和科研人才來港發展，科技園公司將推出一項全新計劃，為合資格園區公司提供特定薪金支援，亦為相關人才提供住宿安排，鼓勵人才把握香港創科生態圈發展帶來的龐大機遇，共同推動香港成為國際領先的創科樞紐。

在西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通信大會（ MWC ） 2025上，科技園公司聯同香港貿易發展局（貿發局），帶領 24 間創科公司及企業參展。科技園公司表示，到訪香港科技館展位的人次超過 7,500 人，來賓不乏世界知名品牌包括 AT&T 、Deutsche Telekom、Orange、T-Mobile、Verizon及Vodafone 等國際電訊巨頭的代表，獲得逾千個商業合作機會。另外，科技園公司與巴塞隆拿的 22@Network Barcelona 簽署合作協議，加強雙方在創新科技領域的交流與合作。