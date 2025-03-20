港澳台居民今起 可線上申辦來往內地電子臨時通行證

中國出入境管理局決定，從周四（20日）起為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，可線上申辦，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。

上述兩項措施的具體內容，包括如港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367）即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。

此外，如港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任何一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。為港澳台居民提供辦證辦事服務的各行業主管部門及企業可申請對接該局出入境證件身份認證平台，根據港澳台居民需求，通過系統對接自動核驗雙證的關聯情況。

內媒指出，港澳台居民前往內地（大陸）商貿、旅遊、學習、工作和生活，在境內乘坐飛機、火車時，如證件遺失損毀或忘記攜帶，需從機場、車站前往當地公安機關出入境管理機構開具紙質證明，來回折返耗時影響行程。此外，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任何一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便。