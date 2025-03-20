立會通過約1777億臨時撥款　供預算案獲通過前應付各項政府開支

立法會今日(20日)通過政府根據《公共財政條例》動議的擬議決議案，撥出約1,777.5億港元，以應付新一份財政預算案獲通過前一段時間各項政府的開支。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，按照今年《財政預算案》的時間表，撥款條例將不會在4月30日前實施，為確保在今年4月1日新財政年度開始時，政府不會因缺乏資源而需要停止提供教育、社會福利、醫療衞生等與市民息息相關的服務。總體而言，臨時撥款額可應付政府約2個月的運作開支。在 2025年撥款條例實施前，政府可動用的臨時撥款額合計為1,777億4888萬港元，約相當於2025年撥款條例草案下，撥款總額約6,397.14億港元的28%。

陳續指，政府每天均需要大量財政資源以維持公共服務項目，單在2025至26財政年度的首星期，需支付的主要開支逾126億港元，當中包括給予醫院管理局的82億港元的資助金，向約10萬個綜援受助家庭及約13萬名公共福利金受惠人士發放合共約14億港元，向教資會資助大學發放約18億港元補助金，向約740所幼稚園發放約5.47億港元資助金，以及向退休公務員發放約7億3,000萬港元退休酬金。此外，亦要支付合約員工的薪金和供應商的應付帳目等。臨時撥款決議案通過後，政府亦需時完成相關的程序，包括刊登憲報、以及簽發臨時撥款令等，方可在4月1日起如常支付所需的開支。

有勞工背景的議員梁子穎支持擬議決議案，指為數不超過1,777.5億港元金額，以應付政府在由4月1號起要支付的服務開支。他指涉及100%的款額有三項，分別是政府物流服務署的交通意外傷亡援助計劃的徵款，其次是社會福利署的病人及家屬援助金，以及社會福利署的緊急救濟。

他指涉及到提升30%的款額，是社會福利署的綜合社會保障援助和公共福利金的計劃，香港要正常運作，特別是政府要為所有市民提供服務，以及繼續推進經濟發展，一定要有足夠金錢，故議員必定按程序處理，批准撥款。