啟德體育園桌球賽逐客屬低級錯誤　當局盼園方「經一事長一智」

啟德體育園風波不斷，當中最令人訝異的是，開幕不久後舉辦的桌球賽，有人下逐客令迫使球迷在未完賽前就離開，引起軒然大波。文化體育及旅遊局長羅淑佩受訪時形容事件屬「低級錯誤」，事後回顧賽事主辦方與園方的溝通過程，認為雙方各執一詞，意見並不一致，但她強調並非罪無可恕，相信此次經驗可令主辦方及園方，日後都會審慎考慮各項特殊安排。

本月初在體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，在首場賽事進行至深夜時，場內突然有廣播要求球迷午夜前離開，令不少人鼓譟及並投訴。當晚在場觀賽的羅淑佩指，當首場賽事舉行至晚上10時許，已向下屬查詢一旦超時的安排，獲回覆稱主辦方和園方會有決定，她當時估計即使繼續比賽，也可如紅館處理演唱會超時的方式處理，坦言不擔心處理不了。她其後在家收看直播，發現場內安排觀眾離開，並從下屬口中得悉「逐客」事件，直指不理解當時的決定，認為此做法不可行。

羅淑佩認為事件出於主辦方與園方溝通問題，期望日後雙方不要莫衷一是，相信只要活動主辦方及園方事前有良好應變計劃，就可避免重蹈覆轍，最重要是「經一事長一智」。

羅亦指，政府正檢討「M」品牌制度，她提及或會加入不同條款，包括若主辦方或其活動令香港聲譽受損，便要負上一定責任，例如扣減資助等。她相信有關條款不會令有實力的主辦方卻步，相信主辦方只要做規劃一定會來港舉辦活動，她舉例指，即將舉行的國際七人欖球賽移師體育園後，售票情况已破紀錄。她最後強調，即使政府面對一定程度財政壓力，也不會扣減在盛事方面的投資，而政府加強審批後，活動會以質素先行。